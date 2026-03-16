In arrivo nuovi parcheggi per l' asilo nido comunale

È stato approvato il progetto per la sistemazione delle aree esterne e la creazione di nuovi parcheggi presso l'asilo nido comunale di Peraga. L'intervento riguarda l'organizzazione degli spazi e l'inserimento di posti auto dedicati. La realizzazione è prevista per migliorare la fruibilità dell’area e facilitare l’accesso alla struttura. La gestione dei lavori sarà affidata alle autorità comunali.

A metà marzo la giunta comunale di Vigonza ha approvato il progetto esecutivo per un investimento di 250mila euro: l’intervento garantirà sicurezza per i bambini e nuovi stalli per famiglie e cittadini Approvato il progetto per la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di parcheggi del nuovo asilo nido comunale di Peraga. Nei giorni scorsi a cavallo di metà marzo la giunta comunale di Vigonza ha approvato il progetto esecutivo per un investimento di 250mila euro: l’intervento garantirà sicurezza per i bambini e nuovi stalli per famiglie e cittadini. L’operazione, infatti, mira a riqualificare l’intero comparto che circonda la struttura, coniugando le esigenze pedagogiche all’aperto con la necessità di una viabilità fluida e sicura per i genitori e i residenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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