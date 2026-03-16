Impresa azzurra a San Juan | l’Italbasket batte la Spagna e ritrova il Mondiale

La nazionale femminile italiana di basket ha vinto contro la Spagna con il punteggio di 68-56 durante il torneo pre Mondiale a San Juan. Con questa vittoria, l’Italia si è assicurata un posto nel Mondiale di Berlino, che si terrà dal 4 al 13 settembre 2026. La partita ha permesso alla squadra di qualificarsi ufficialmente alla prossima rassegna iridata.

Per le Azzurre si tratta di un traguardo storico, perché il ritorno al Mondiale arriva 32 anni dopo l’ultima volta, datata 1994. A trascinare la squadra è stata Cecilia Zandalasini, migliore realizzatrice e MVP con 22 punti, ben supportata da Francesca Pasa, autrice invece di 14. L’Italia ha affrontato la partita con grande intensità, pur partendo con un po’ di tensione. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di Andrea Capobianco ha alzato il livello difensivo e ha costruito un vantaggio importante, arrivando anche sul 28-17. La Spagna ha però reagito prima dell’intervallo completando addirittura il sorpasso in avvio di terzo periodo, toccando il 40-34, Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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