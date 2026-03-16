Impianti eolici è protesta Italia Nostra sale sulle barricate Dura lettera ai Ministeri

Italia Nostra ha inviato una lettera ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, firmata dall’avvocata Valeria Passeri, per esprimere dissenso riguardo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di impianto eolico chiamato “Contessa”. La comunicazione critica le osservazioni presentate dalla società Primavera Resources Italy nel contesto del procedimento. La protesta si concentra sulla posizione dell’associazione rispetto a questa iniziativa.

Lettera di Italia Nostra al Ministero dell’Ambiente, firmata dall’avvocata Valeria Passeri, sulle osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di impianto eolico denominato “Contessa”, proposto dalla società Primavera Resources Italy. "Il progetto riguarda la realizzazione di otto aerogeneratori della potenza unitaria di 6 mw, per una potenza complessiva di 48 mw, integrati da un sistema di accumulo elettrochimico (bess) da 25 mw, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica – spiega l’associazione –. In itinere anche altri due impianti denominati Gubbio Nord (area Semonte e Mocaiana) e Gubbio Sud (Monturbino) rispettivamente di nove e cinque pale alte 200 metri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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