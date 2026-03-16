Imma Tataranni supera il Torneo del Milionario Bene Le Iene

Nella programmazione domenicale, la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è stata la più vista su Rai1, con una media di circa 4 milioni di spettatori. La trasmissione ha superato il Torneo del Milionario, mentre Le Iene hanno ottenuto risultati discreti. La serata si è conclusa con questa classifica di ascolti, che vede protagonista la produzione con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo.

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo, stravincere la serata con una media di 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti si ferma invece a 1.679.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 640.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside conquista 910.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (880.000 – 4.4%) e la presentazione (871.000 – 4.3%), Presadiretta con Riccardo Iacona raggiunge una media di 962. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imma Tataranni supera il Torneo del Milionario. Bene Le Iene Articoli correlati Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e FazioLa Rai non centra il tris nella giornata di domenica 8 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri domenica 15 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Fazio e Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 15 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Tutti gli aggiornamenti su Imma Tataranni Temi più discussi: Matera, la nostra Imma Tataranni ha vinto gli ascolti Rai della prima serata! L’avete vista?; Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti; Laghi Monticchio e Venosa sul set di Imma Tataranni! La fiction lucana riparte su Rai 1 con una nuova stagione. Tutti davanti la tv; Ascolti tv, Imma Tataranni torna e domina la serata. Giordano cresce con l'intervista a Meloni. Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica GentiliLa fiction con Vanessa Scalera vola oltre i 4 milioni di spettatori, Chi vuol essere milionario al 13,6%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 15 marzo 2026, Imma Tataranni vince la prima serata: i dati di De Martino e Gerry ScottiVince la prima serata di domenica 15 marzo Imma Tataranni con il 23.8% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Chi vuol essere milionario? che ha conquistato il 13,6%. Continua, poi, la sfida tra ... fanpage.it Un'altra vittoria per Imma Tataranni! Il secondo appuntamento con la quinta stagione della fiction ottiene una media di ascolto di più di 4 milioni, pari a uno share del 23.8%. - facebook.com facebook Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com