Un progetto ad ampio respiro, con tanti Comuni pronti a trasformare spazi spesso inutilizzati e disastrati in metri quadrati per praticare sport, anzi dove ogni città diventa più che altro un palcoscenico di energia, inclusione e futuro: si chiama "Illumina", è ideato da Sport e Salute ed è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con un finanziamento di 31,8 milioni di euro. Oggi la prima "scintilla", a Cologno Monzese. Con questo progetto, lo sport smette così di essere osservato e diventa vissuto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, guidato da tutor pronti a supportare ogni cittadino. Quello di Cologno Monzese, il primo Illumina degli 85 in fase di realizzazione, è realtà grazie anche alla visione del Comune che ha creduto nel progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Illumina", la nuova visione dello sport per l'Italia parte da Cologno Monzese

Articoli correlati

Leggi anche: Illumina, nuova visione sport per Italia parte da Cologno Monzese

Illumina, la prima scintilla a Cologno MonzeseCOLOGNO MONZESE - Un'Italia in cui lo sport non è più un privilegio, ma un diritto.

Approfondimenti e contenuti su Cologno Monzese

Illumina, la nuova visione dello sport per l'Italia parte da Cologno MonzeseIllumina è la rivoluzione italiana che non solo trasforma gli spazi, ma accende la vita delle persone. Non si tratta di sogni, ma di possibilità concrete: campi da basket che ricordano il Madison Squa ... corrieredellosport.it

Illumina, nuova visione sport per Italia parte da Cologno MonzeseRoma, 16 mar. (askanews) – Un’Italia dove lo sport non è più un privilegio, ma un diritto. Dove ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro. Sono i ... askanews.it