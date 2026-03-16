Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo | La Farnesina ne era al corrente Insorgono le opposizioni

Il viceministro degli Esteri, appartenente a Fratelli d’Italia, ha confermato di aver incontrato l’ambasciatore russo in Italia, Aleksej Vladimirovi? Paramonov, precisando che la Farnesina era informata dell’appuntamento. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle opposizioni, che hanno criticato l’incontro. Cirielli ha ribadito che l’incontro si è svolto in modo riservato e che tutte le parti erano a conoscenza della situazione.

Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri in quota Fratelli d’Italia, ha respinto le polemiche nate dopo la notizia di un suo incontro riservato con l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovi? Paramonov. In una dichiarazione all’ Ansa, ha spiegato di non vedere «alcuna anomalia» nel faccia a faccia, sottolineando che incontri con rappresentanti diplomatici stranieri rientrano nelle normali attività istituzionali. «Non è un’anomalia un incontro del genere, se abbiamo un ambasciatore accreditato e chiede di parlare ci parliamo e in genere per prassi con l’ambasciatore ci parla il viceministro», ha affermato. Cirielli ha inoltre precisato che il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale era a conoscenza dell’incontro, «richiesto dalla parte russa all’inizio di febbraio». 🔗 Leggi su Open.online

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