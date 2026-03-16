Il Viareggio fa tre punti col minimo sforzo Capitalizzato al meglio il gol di Romanelli

Il Viareggio ha conquistato i tre punti contro il Fucecchio con una vittoria per 1-0, grazie al gol di Romanelli. La squadra ha schierato un modulo 3-5-2, con Nucci in porta e difensori come Romanelli e Bertacca. In campo anche Tieu Kapieu, C. Belluomini, Lollo, Sforzi e altri, mentre il Fucecchio ha subito il risultato senza riuscire a pareggiare.

viareggio 1 fucecchio 0 VIAREGGIO (3-5-2): Nucci; Romanelli, Bertacca, Danovaro; Tieu Kapieu, C. Belluomini (17’ st Apolloni), Lollo (20’ st Sforzi), Brondi, Bertelli; Kthella, G. Gabrielli. (A disp.: Carpita, L. Baroni, Giannotti, Ivani, Pegollo, Vannuccini, Tartarelli). All. Lorenzo Fiale. FUCECCHIO (4-4-2): Del Bino; Compagnucci (33’ st Guerrucci), Goretti, Lecceti, Arapi; Sgherri (26’ st Princiotta), Geniotal, Malanchi (35’ st J. Rossi), Badalassi (26’ st Pieri); Fiorini (1’ st Cristodaro), Agostini. (A disp.: Rocchi, Fanara, Cardini, Gjoni). All. Giacomo Menichetti. Arbitro: Lapo Ponzalli di Prato (assist. Kristian Rama di Livorno e Lorenzo Santaera di Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Viareggio fa tre punti col minimo sforzo. Capitalizzato al meglio il gol di Romanelli Articoli correlati Crisi Bologna: ko in casa col Parma. Il gol di Ordonez vale tre puntiBologna, 8 febbraio 2026 – Il Bologna perde ancora, lo fa contro il Parma che passa 0-1 al Dall’Ara. Leggi anche: Il Lecco torna alla vittoria con il minimo sforzo: battuta la Giana Erminio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Viareggio fa tre punti col minimo... Temi più discussi: Scontri per il primo posto in Serie A2 tra Forte-Camaiore e Thiene-Trissino; Esordio da tre punti per Di Stefano sulla panchina del Castelnuovo: 2-0 ai Fratres Perignano; Zenith, i tre punti valgono tanto . Settesoldi applaude la squadra; Hockey pista: Serie A, si riparte! Lodi ospita Novara. Castelnuovo, solo un pari con l’ultima della classe: torna l’incubo playoutNon basta Thomas Micchi. Viareggio vendica il ko dell'andata con i Fratres Perignano, successo anche per il Real Forte Querceta ... luccaindiretta.it Viareggio bloccato a Cecina (1-1) non risponde allo Zenith PratoIl Viareggio cercava la terza vittoria consecutiva (o comunque il terzo risultato positivo) nella trasferta di Cecina. Servivano tre punti per non perdere terreno dallo Zenith che nell'anticipo ha bat ... noitv.it Elezioni a Viareggio, Federica Maineri è la candidata sindaca del centrosinistra: il risultato delle primarie - facebook.com facebook Pietrasanta, Viareggio, Marina di Carrara. Il tour di Daniele Mencarelli continua. Sul nostro sito trovate il calendario completo. sellerio.it/it/eventi/ x.com