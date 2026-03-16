Il Valorugby si riprende il 2° posto

Il Valorugby ha battuto Biella con un punteggio di 59 a 12, recuperando così la seconda posizione in classifica. Durante la partita, Farolini ha segnato al 41°, mentre Resino e Cuminetti sono entrati nel secondo tempo, con Cuminetti sostituito da Schiabel. L’incontro si è concluso con la vittoria schiacciante della squadra di casa.

VALORUGBY 59 BIELLA 12 VALORUGBY EMILIA: Farolini (41’ Hugo); Resino, Cuminetti (62’ Schiabel), Schiabel (v.cap., 50’ Colombo), Pagnani; Bianco, Gherardi (47’ Bacchi); Sbrocco (54’ Mussini), Wagenpfeil (cap., 44’ Perez Caffe), Esposito; Perez Caffe (40’ Dell’Acqua), Nasove; Rimpelli (54’ Rossi), Silva (47’ Taddei), Diaz (59’ Cruz). All.: M.Violi. BIELLA RUGBY CLUB: Ghelli; Nastaro, Foglio Bonda, Morel (40’ Wentzel), Dapavo; Cruciano, Dabalà (53’ Loro); De Biaggio, Barilli (41’ Ledesma JB), Zucconi (51’ Mondin); Loretti (41’ Eschoyez), Gonella; Vecchia (41’ Pavesi), Ledesma JM (57’ Outtara), De Lise (cap.) (57’ Zavallone). All.: A.Benettin. Arbitro: Pedezzi, di Brescia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Valorugby si riprende il 2° posto Articoli correlati Leggi anche: Montelupo ritrova lo smalto. E si riprende il terzo posto Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto postoLa Roma vince per due a zero contro il Torino, vendicando l'eliminazione dalla Coppa Italia subita proprio dai granata. Aggiornamenti e notizie su Il Valorugby si riprende il 2 posto Temi più discussi: Serie A Elite maschile: il Valorugby batte Biella nel posticipo della XII giornata.; Rugby, Serie A Élite: Valorugby senza problemi contro Biella; Rugby Serie A Élite | Valorugby senza problemi contro Biella. Rugby, Serie A Élite: Valorugby senza problemi contro BiellaIl Valorugby Emilia travolge il Biella Rugby Club 59-12 allo stadio Mirabello e si riprende il secondo posto in classifica nella Serie A Elite, tornando a ... oasport.it Rugby, dopo il trionfo in Coppa i Diavoli si rituffano sul campionatoREGGIO EMILIA – Smaltita la gioia per la vittoria della Coppa Italia, il Valorugby Emilia si rituffa in clima campionato. Domani, domenica 15 marzo alle ore 14.30, il Mirabello ospita il match valido ... reggionline.com SOLADRIA SERIE A ÉLITE // G12 Gli orsi per il match con Valorugby VALORUGBY EMILIA vs BRC DOM 15.03 14:30 Stadio Mirabello - Reggio Emilia The Rugby Channel #VREvBIE #SAEM #SerieAEliteM #forzabiella #laforzadellapassione - facebook.com facebook