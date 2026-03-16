L’operazione americana contro l’Iran ha avuto ripercussioni sulla sicurezza energetica europea e ha influenzato direttamente il settore industriale del continente. Le azioni degli Stati Uniti hanno generato effetti immediati sulla stabilità delle forniture di energia e sulla produzione industriale europea. La situazione si è evoluta rapidamente, coinvolgendo numerose aziende e settori produttivi nel Vecchio Continente.

L’operazione americana contro l’Iran ha colpito anche la sicurezza energetica dell’Europa e soprattutto la sua industria. In Germania, motore continentale, le aziende devono chiudere oppure trasferirsi altrove. Germania, il cuore vulnerabile. L’industria dei principali Paesi europei patisce da diversi anni di perdita di concorrenzialità, di problemi strutturali, di mancanza di personale qualificato, di desertificazione. Il tutto grazie anche alle scellerate politiche dell’Unione Europea, la cui ideologia si è scontrata più volte contro l’amara realtà e ne uscita battuta. L’attacco di USA e Israele all’Iran è stato l’ennesimo tragico colpo distruttivo, che sta facendo male soprattutto alla Germania. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Il tramonto dell’industria europea accelerato dall’operazione USA contro l’Iran

Articoli correlati

Attacco Usa-Israele in Iran, esplosioni in molte città. Trump: “Operazione contro il regime”In un’operazione militare congiunta denominata “Ruggito del Leone”, Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro...

Iran colpito, i pasdaran minacciano l’operazione “più feroce” contro Israele e Usa. Pahlavi ringrazia TrumpI pasdaran, le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno annunciato che lanceranno l’operazione «più feroce» della storia contro Israele e le basi...

Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

Tutto quello che riguarda Il tramonto dell'industria europea...

Argomenti discussi: Perché l'isola di Kharg è strategica, la cassaforte dell'Iran dove passa il 90% del petrolio; Russia rinasce con il petrolio: l’escalation in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz ridanno a Mosca il trono dell’energia globale.

Iran, isola di Kharg intatta dopo 12 giorni di guerra: perché Usa e Israele non toccano il...L'isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, rappresenta il cuore dell'industria petrolifera di Teheran ed è uno dei bersagli economici più sensibili del conflitto in corso. Il terminale è attraversa ... msn.com