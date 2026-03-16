Il temporale fa lo sgambetto ma la Fiera di San Giuseppe resiste

Il temporale di domenica 15 marzo ha colpito Trento, causando disagi e influenzando le attività della Fiera di San Giuseppe. La pioggia intensa ha interessato soprattutto le prime ore della giornata, rendendo difficile lo svolgimento degli eventi all’aperto. Nonostante le condizioni avverse, alcune parti della fiera sono andate avanti, anche se con notevoli difficoltà. La giornata si è conclusa con un bilancio di attività ridimensionato rispetto alle aspettative.

Bene, ma non benissimo. Inutile negarlo, il forte maltempo di ieri, domenica 15 marzo, ha influito sulla tradizionale Fiera di San Giuseppe, soprattutto nella parte iniziale della mattina, con la pioggia abbondante che ha bagnato tutta Trento. Poi il cielo ha dato una tregua, ci sono stati addirittura sprazzi lievi di bel tempo e le vie del centro storico, popolate da circa mezzo migliaio di bancarelle, hanno preso ad animarsi seriamente. Certo, non c’è stato – per evidenti fattori climatici – il pienone degli anni scorsi, ma i trentini e non solo hanno comunque risposto presente al tradizionale appuntamento che anticipa la primavera. Dalla tarda mattinata in poi il centro ha cominciato rapidamente a riempirsi, portando anche gli affari migliori per gli ambulanti presenti in città, e così è stato fino a sera. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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