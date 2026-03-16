Il tecnico Giovanni Tedesco ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra nel derby di Arezzo, sottolineando che non si è evidenziato il divario con la capolista. Il pareggio ha mantenuto al Perugia un punto di vantaggio sulla zona play out. Tedesco ha commentato la partita senza riferimenti a cause o motivazioni, concentrandosi esclusivamente sui risultati ottenuti.

Soddisfatto Giovanni Tedesco dopo il pareggio nel derby di Arezzo che regala al Perugia ancora un punto di vantaggio sulla zona play out. "Credo che la squadra sotto l’aspetto tattico, di cuore e del carattere ha fatto un gran partita – dichiara il tecnico ai microfoni di Umbria Tv –. Abbiamo sofferto nei primi dieci minuti quando abbiamo faticato sugli inserimenti delle mezzali opposte, poi abbiamo rischiato meno. Dopo il gol siamo stati bene in campo. Dispiace solo per il pareggio, la gestione della palla sul gol poteva essere diversa ma contro la prima abbiamo fatto una gran partita e il divario del doppio dei punti non si è visto". La svolta dopo la sconfitta interna con il Pineto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tecnico, Tedesco. "Soddisfatto per la prestazione della squadra. Non si è visto il divario con la capolista»

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