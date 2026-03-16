Il tamburello continua a catturare l’attenzione, con la storia di Alice Testa che si distingue per il suo successo nel mondiale vinto con l’Italia a Ostia. La giocatrice descrive le sensazioni vissute durante la competizione e l’importanza dello sport nella sua vita. La vittoria ha rappresentato un momento significativo per lei e per il team italiano, lasciando un segno nel panorama sportivo.

Articolo. Alice Testa racconta il mondiale vinto con l’Italia a Ostia e le emozioni che le regala uno sport che affonda le sue radici nella storia Ci sono sport che hanno attraversato i drammi della storia, evolvendosi nel corso dei secoli e restando sempre al passo con il tempo. Dagli antichi Romani ai duchi medievali, passando per il Re Sole, le rivoluzioni e senza dimenticare le guerre mondiali. Sono poche le discipline così longeve, eppure proprio queste risultano tra le più affascinanti, come il tamburello che, a distanza di millenni, continua a occupare un posto centrale nella tradizione italica. Fra le varianti emerse con il passare degli anni c’è sicuramente il tamburello indoor, che consente ai giocatori di disputare le partite anche durante la stagione invernale, evitando il rischio di terreni ghiacciati e ancor più impervi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il tamburello non smette di sorprendere. La storia di Alice Testa

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