Il talento di Marco Rosiello conquista Vergiate | una voce sannita per il concerto Il nostro Francesco

Il 14 marzo, nella chiesa di San Martino a Vergiate, si è svolto il concerto “Il nostro Francesco” con la partecipazione di Marco Rosiello, originario della provincia di Benevento. Durante l’evento, il talento del cantante ha coinvolto il pubblico offrendo un’interpretazione che ha superato la semplice esecuzione musicale, creando un momento di forte impatto spirituale e culturale per i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso 14 marzo, la Chiesa di San Martino a Vergiate, in provincia di Varese, è stata testimone di un evento che ha saputo travalicare i confini della semplice esecuzione concertistica per trasformarsi in un’esperienza spirituale e culturale di rara intensità. Il concerto “Il ‘nostro’ Francesco”, inserito nelle celebrazioni dell’anno giubilare per l’800° anniversario dalla morte del Poverello di Assisi, ha visto tra i protagonisti anche il giovane tenore sannita Marco Rosiello. Già stimato direttore del Coro Polifonico, Madonna della Libera di Melizzano, Rosiello ha portato nel cuore della provincia varesina l’anima e la passione della sua terra, nonché la sua raffinata tecnica vocale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il talento di Marco Rosiello conquista Vergiate: una voce sannita per il concerto “Il nostro Francesco” Articoli correlati Talento sannita alla finale di The Voice Kids: Maria Rosaria Rondina conquista la sfida con Elisa e punta alla vittoria.La voce del Sannio risuona nella finale di “The Voice Kids”: Maria Rosaria Rondina, una giovanissima cantante di Benevento, ha conquistato un posto... Leggi anche: Soroptimist, il ’Viaggio’ nel talento. Il Club adotta una cantante: "Diamo voce al Belcanto"