Il sogno a occhi aperti e l’incubo della realtà | l’altro lato degli Oscar 2026

Gli Oscar 2026 hanno visto la reunion di Ewan McGregor e Nicole Kidman, mentre Anna Wintour e Anne Hathaway hanno condiviso un momento divertente sul palco. Sono stati ricordati con tributi commoventi Robert Redford, Diane Keaton, e i registi Rob e Michele Reiner. L’evento ha offerto anche altri momenti significativi che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

La reunion di Ewan McGregor e Nicole Kidman, il divertente siparietto tra Anna Wintour e Anne Hathaway, i commoventi tributi a Robert Redford, Diane Keaton e a Rob e Michele Reiner, e molto altro. Gli Oscar 2026 non hanno riservato grandi sorprese in termini di vittorie, ma la cerimonia conclusasi poche ore fa ha comunque regalato dei momenti divertenti e intensi. Il Dolby Theatre di Los Angeles è un punto di arrivo per attori, registi e chiunque lavori al servizio della Settima Arte, e un sogno a occhi aperti per i cinefili di tutto il mondo, che aspettano l’evento come si attende il Natale. Gli Academy Awards sono una serata magica, ma lo scintillante star system non può -e non deve- abbagliarci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il sogno a occhi aperti e l’incubo della realtà: l’altro lato degli Oscar 2026 Articoli correlati Crolla una giostra in India, la scena è un incubo a occhi aperti (VIDEO)Una tragedia ha sconvolto la fiera internazionale di artigianato di Surajkund, nella città di Faridabad (stato di Haryana, India), quando sabato sera... Leggi anche: Arriva il Bayern, Palladino: “Viviamo un sogno ad occhi aperti, ci giochiamo in casa le nostre chance”