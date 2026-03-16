La nipote di Prodi ricopre un ruolo di rilievo all’interno di un organismo che si occupa dei residenti nei Paesi stranieri. Inoltre, è alla guida della «Maison de l’Italie» a Parigi. La sua posizione riguarda sia le questioni dei cittadini all’estero sia le attività culturali legate all’Italia nella capitale francese.

È al vertice dell’organismo che si occupa dei residenti nei Paesi stranieri. E anche della «Maison de l’Italie» a Parigi. Che dovrebbe promuovere la cultura, ma fa politica. C’è un altro tavolo presieduto da Maria Chiara Prodi. Si trova in un’elegante residenza universitaria nel cuore di Parigi e ripropone le fattezze degli storici e nobili edifici italiani. È la «Maison de L’Italie», di cui la Prodi è direttore dal 1° marzo 2022. Una carica che si aggiunge a quella di segretario generale del Cgie, di presidente delle Acli Francia nonché di vicepresidente del Fai, Federazione delle Acli internazionali. Posizione che potrebbe porla in una situazione di conflitto d’interesse. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il ruolo della nipote di Prodi, la collezionista di poltrone

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