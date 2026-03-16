Il ruolo della nipote di Prodi la collezionista di poltrone
La nipote di Prodi ricopre un ruolo di rilievo all’interno di un organismo che si occupa dei residenti nei Paesi stranieri. Inoltre, è alla guida della «Maison de l’Italie» a Parigi. La sua posizione riguarda sia le questioni dei cittadini all’estero sia le attività culturali legate all’Italia nella capitale francese.
È al vertice dell’organismo che si occupa dei residenti nei Paesi stranieri. E anche della «Maison de l’Italie» a Parigi. Che dovrebbe promuovere la cultura, ma fa politica. C’è un altro tavolo presieduto da Maria Chiara Prodi. Si trova in un’elegante residenza universitaria nel cuore di Parigi e ripropone le fattezze degli storici e nobili edifici italiani. È la «Maison de L’Italie», di cui la Prodi è direttore dal 1° marzo 2022. Una carica che si aggiunge a quella di segretario generale del Cgie, di presidente delle Acli Francia nonché di vicepresidente del Fai, Federazione delle Acli internazionali. Posizione che potrebbe porla in una situazione di conflitto d’interesse. 🔗 Leggi su Laverita.info
Articoli correlati
Iran, il nipote dello Scià: “Reza Pahlavi può avere ruolo unificante ma Teheran rischia”“Questa ondata di proteste in Iran è diversa dalle precedenti, sia nella composizione che nel significato politico”.
Leggi anche: Trump, il collezionista di guerre con l’ossessione del Nobel per la pace