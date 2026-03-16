Il 22 e 23 marzo si terrà un referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal governo Meloni e approvato in quattro sessioni da Camera e Senato. Sono coinvolti gli elettori italiani chiamati a esprimersi su questa modifica legislativa. La consultazione si svolge in due giorni e riguarda una questione di rilevanza nazionale.

AGI - Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in 7 semplici punti. Che tipo di referendum è?. Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all'articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il referendum sulla giustizia spiegato in 7 domande e 7 risposte

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

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