Il referendum viene presentato come uno strumento della democrazia, distinto dai sondaggi sul governo. Secondo questa visione, non dovrebbe essere usato come un semplice test di opinione, ma come un mezzo ufficiale per decidere questioni di interesse pubblico. Alcuni propongono di abolire le interpretazioni attuali e di mettere nero su bianco le modalità con cui si svolge, approvando una normativa chiara e condivisa.

Se è così, aboliamo il referendum e facciamolo per davvero. Mettiamolo per iscritto. Approviamo una nuova e definitiva riforma costituzionale e diciamolo chiaramente: «il referendum non lo vogliamo, non vogliamo che gli elettori scelgano liberamente e responsabilmente se alcune norme vanno loro bene oppure no. Non vogliamo che una legge sia giudicata per quello che è e contiene. Non vogliamo che i cittadini scelgano liberamente se non per un voto di fiducia verso i rispettivi partiti. Non vogliamo alcuna istanza di democrazia diretta, neppure di controllo, se non come pantomima della democrazia rappresentativa». Sarebbe più coerente con lo... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il referendum non è un sondaggio sul governo, ma uno strumento della democrazia

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