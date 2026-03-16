Il Real Forte non ferma la corsa della Zenith

La Zenith Prato ha conquistato un’altra vittoria contro il Real Forte Querceta, questa volta in trasferta, con un punteggio di 3-0. La squadra di casa non è riuscita a segnare e ha subito tre reti, confermando il suo predominio negli incontri contro i versiliesi. La partita si è svolta a Forte dei Marmi e ha visto la Zenith mantenere il suo bilancio positivo contro il Real Forte.

FORTE DEI MARMI – Tre all’andata e tre al ritorno. La Zenith Prato si conferma bestia nera del Real Forte Querceta e infligge un altro 3-0, questa volta a domicilio, ai versiliesi. Successo meritato per i ragazzi di Settesoldi, trascinati da un Caggianese in formato extra lusso: doppietta per lui, prima della rete nel finale di Del Pela. Lo Zenith Prato consolida il secondo posto mentre il Real Forte Querceta interrompe a cinque la striscia di risultati utili di fila e dovrà ancora andarsi a conquistare quei punti che servono per la matematica salvezza. "Siamo stati poco aggressivi". È il laconico commento di Della Bona a fine gara. Il Real Forte Querceta non ha approcciato male la gara ma, alla prima disattenzione, si è ritrovata sotto con la prima rete di giornata di Caggianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Real Forte non ferma la corsa della Zenith Articoli correlati Lucchese - Rossoneri verso il "tour de force". Una Pantera... Real per restare allo... ZenithLa Lucchese è tornata a lavorare per preparare la trasferta di domenica 4 gennaio, contro la Real Cerretese. Zenith, oggi l’anticipo d’alta quota. Esame Real Cerretese da superareLa Zenith Prato torna in campo per giocare uno dei due anticipi del girone A di Eccellenza. Una selezione di notizie su Real Forte Temi più discussi: La Zenith Prato cala il tris e abbatte anche il Real Forte Querceta; La Zenith Prato cala il tris e abbatte anche il Real Forte Querceta; Real Forte Querceta, pareggio con la Pro Livorno: salvezza più vicina; La Zenith studia la ricetta anti Real Querceta. Real Forte fails to stop Zenith's runFORTE DEI MARMI – Three wins in the first leg and three in the second leg. Zenith Prato confirms its position as Real Forte's bête ... sport.quotidiano.net Real Forte Querceta, pareggio con la Pro Livorno: salvezza più vicinaL'undici di Dalla Bona esce indenne dal campo della diretta avversaria. Pastine para un calcio di rigore nel finale ... luccaindiretta.it Gli HL di Pro Livorno Sorgenti Real Forte Querceta - facebook.com facebook