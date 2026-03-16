Il Procuratore di Palermo | Non abbiamo mai chiesto che il ministro rinunci al potere disciplinare

Il Procuratore di Palermo ha dichiarato che non è mai stata richiesta al ministro della Giustizia la rinuncia al potere disciplinare. Recentemente, il ministro ha discusso della possibilità di rinunciare a questa funzione nei confronti dei magistrati in presenza di colpa grave. La questione riguarda quindi un'eventuale modifica delle competenze del ministero in materia disciplinare.

“Il ministro della Giustizia parla della possibilità di rinunciare al suo potere disciplinare nei confronti dei magistrati in caso di loro colpa grave. Parlo a titolo personale, ma sono ragionevolmente certo di rappresentare la posizione della stragrande maggioranza di chi fa il mio lavoro: non abbiamo mai chiesto niente del genere, né lo desideriamo”. Lo dice il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia a Il Sole 24 Ore. Nordio, in un’intervista, ha sostenuto che abolirebbe il potere di iniziativa disciplinare sui magistrati del ministro. “Chi sbaglia paghi: è giusto così. - prosegue - Vale per noi, come per i politici e per qualsiasi altra professione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Giustizia, de Lucia replica a Nordio: «Mai chiesto di rinunciare al potere disciplinare»«Il ministro della Giustizia parla oggi della possibilità di rinunciare al suo potere disciplinare nei confronti dei magistrati in caso di loro colpa...

Leggi anche: Il 2025 passerà alla storia come l’anno in cui il potere femminile si è consolidato. Non ci sono mai state tante donne al potere

Contenuti e approfondimenti su Il Procuratore di Palermo Non abbiamo...

Temi più discussi: Giustizia, de Lucia replica a Nordio: Mai chiesto di rinunciare al potere disciplinare; Corte d'Appello di Palermo, si insedia il nuovo presidente Antonio Balsamo; Procura di Palermo, il Csm indica i nuovi procuratori aggiunti: quattro nomi per i vertici dei magistrati inquirenti; Nuovi aggiunti a Palermo, la commissione del Csm propone Mazzocco, Malagoli, Del Bene e Marzella.

Dussmann: Estranei all’inchiesta della Procura di PalermoPALERMO – In relazione alle notizie stampa Dussmann Service rende noto che la gara non risulta aggiudicata a Dussmann in quanto annullata in autotutela per i motivi già espressi dal Tribunale del Rie ... livesicilia.it

L’onorevole Grasso in Procura. Il boss Vetro, Iacolino e quei posti di lavoroPALERMO – È stata convocata per oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, in Procura a Palermo. I pubblici ministeri hanno raccolto la testimonianza dell’onorevole Bernadette Grasso sentita come persona info ... livesicilia.it

Il procuratore di Palermo prende le distanze dall’ipotesi avanzata dal Guardasigilli sul potere disciplinare, mentre Nordio in un’intervista a Il Sole 24 Ore rilancia la riforma della giustizia, difende la separazione delle carriere e torna ad attaccare il peso delle co - facebook.com facebook