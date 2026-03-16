Il posticipo L’Inter U23 in crisi affronta il Vicenza pronto per la festa
L’Inter Under 23 si prepara ad affrontare il Vicenza in una partita valida per il campionato di Serie C. Dopo otto match senza vittorie, con cinque pareggi e tre sconfitte, la squadra nerazzurra si sposta in Veneto per sfidare la capolista del girone A. La sfida si svolge questa sera, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.
Dopo otto partite senza vittoria, collezionando cinque pareggi e tre sconfitte, l’ Inter Under 23 vola questa sera a Vicenza per affrontare l’indiscussa dominatrice del girone A di Serie C. I biancorossi, guidati dal milanese Fabio Gallo (nativo di Bollate) e di cui Stefano Vecchi (nella foto) è stato timoniere per due stagioni, hanno già il match point promozione: se vincono lasciano l’Union Brescia a 20 punti e strappano il pass per la cadetteria dopo sole 32 giornate. Hanno la possibilità di far festa davanti ai propri tifosi, una motivazione in più nella sfida contro i nerazzurri, fortemente in crisi di risultati. Vecchi, che sabato ha “prestato“ a Chivu due elementi (Kaczmarski e Lavelli, comunque rimasti in panchina) ha bisogno di punti per non rischiare di perdere ulteriormente terreno nella corsa ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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