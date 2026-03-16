L’Inter Under 23 si prepara ad affrontare il Vicenza in una partita valida per il campionato di Serie C. Dopo otto match senza vittorie, con cinque pareggi e tre sconfitte, la squadra nerazzurra si sposta in Veneto per sfidare la capolista del girone A. La sfida si svolge questa sera, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Dopo otto partite senza vittoria, collezionando cinque pareggi e tre sconfitte, l’ Inter Under 23 vola questa sera a Vicenza per affrontare l’indiscussa dominatrice del girone A di Serie C. I biancorossi, guidati dal milanese Fabio Gallo (nativo di Bollate) e di cui Stefano Vecchi (nella foto) è stato timoniere per due stagioni, hanno già il match point promozione: se vincono lasciano l’Union Brescia a 20 punti e strappano il pass per la cadetteria dopo sole 32 giornate. Hanno la possibilità di far festa davanti ai propri tifosi, una motivazione in più nella sfida contro i nerazzurri, fortemente in crisi di risultati. Vecchi, che sabato ha “prestato“ a Chivu due elementi (Kaczmarski e Lavelli, comunque rimasti in panchina) ha bisogno di punti per non rischiare di perdere ulteriormente terreno nella corsa ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il posticipo. L’Inter U23 in crisi affronta il Vicenza pronto per la festa

Articoli correlati

Inter U23, il Vicenza si prepara per la possibile festa promozione: stadio sold-outdi Redazione Inter News 24Inter U23, il Vicenza si prepara per la possibile festa promozione: stadio sold-out Il countdown per il ritorno nel calcio...

Vicenza, 3 gol al Giana e Serie B a un passo. Frena il Brescia, continua la crisi dell'Inter U23Riparte la corsa del Vicenza, che passa d’autorità sul campo della Giana e ora vede il traguardo a un passo.

Inter U23 - LR Vicenza | Conferenza post gara

Aggiornamenti e notizie su Il posticipo L'Inter U23 in crisi...

Temi più discussi: Dove vedere Vicenza-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Vicenza-Inter U23 in campo alle 20.30: in palio c'è la B. Le probabili formazioni; Serie C girone A. Il Vicenza pronto per l'Inter U23: le parole di mister Gallo; Pari del Brescia, il Vicenza vuole un lunedì di festa.

Il posticipo. L’Inter U23 in crisi affronta il Vicenza pronto per la festaDopo otto partite senza vittoria, collezionando cinque pareggi e tre sconfitte, l’Inter Under 23 vola questa sera a Vicenza ... sport.quotidiano.net

Serie C, si conclude la 32ª giornata: Vicenza a caccia della promozione in Serie BSi conclude oggi la 32ª giornata della Serie C con il posticipo tra Vicenza e Inter U23. I padroni di casa hanno la possibilità di festeggiare. tuttomercatoweb.com

Vicenza-Inter U23, la gara sarà trasmessa anche in chiaro x.com

Verso Vicenza-Inter U23, la conferenza stampa di Gallo - facebook.com facebook