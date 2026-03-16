Il porto riparte con il traffico dei container

Il porto di Taranto torna a registrare attività nel settore dei container dopo un periodo di quiete. Recentemente, nel terminal gestito dal gruppo turco Yilport sono arrivati tre navi della compagnia MSC, segnando un ritorno alle operazioni di carico e scarico. La ripresa è attestata dall’arrivo di queste navi, che rappresentano un passo importante per il traffico portuale locale.

Segnali di movimento al terminal container del gruppo turco Yilport dopo una lunga fase di stasi. Di recente sono arrivate nel porto di Taranto tre navi della compagnia MSC, al di fuori degli approdi ordinari che gestisce Yilport, e da ieri sera è in banchina la container ship WKyrenia di Maersk. Effettuerà circa 2.400 movimenti tra container pieni, vuoti e refrigerati. Dovrebbe probabilmente rimanere sino a stanotte. Un numero così ampio di movimenti relativamente ad una sola nave non si vedeva da molto al terminal. Il punto, però, rimane lo stesso delle altre volte, quando sono approdate più navi in un arco di tempo ridotto oppure quando sono arrivati carichi particolari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il porto riparte con il traffico dei container Articoli correlati Negli ultimi tre anni il porto ha perso 200 mila containerNegli ultimi tre anni il settore container del porto di Trieste è in caduta libera. Porto, D'Angelo (Pd): "Nuova tassa per ogni container extra-Ue", il chiarimento di Autorità portualeIn arrivo una nuova tassa di 1,23 euro per ogni container extra Ue in transito dai porti di Genova, Savona e Vado Ligure. Approfondimenti e contenuti su porto riparte Discussioni sull' argomento Lmdv Hospitality riparte con l’estate 2026 dalla Liguria alla Versilia; Il marina di Genova nel Porto Antico: ormeggiare dove la nautica incontra la città; Porto San Giorgio e lo sport letto in chiave turistica. Senzacqua: Puntiamo sui tornei; L’Isola riparte: nuova gestione per lo storico lido tra mare, amicizia e visione imprenditoriale. Dopoi ieri giornata fradicia si riparte verso Porto da in poi il cammino più commerciale, cielo terso freschino piacevole pensieri negativi al di fuori. #santiagodecompostela x.com Boat Days 2026 riparte da Civitavecchia Dopo quattro edizioni di successo al Marina di Santa Marinella, l’evento cambia porto: sarà Civitavecchia ad ospitare la quinta edizione, dal 20 al 29 marzo 2026, presso il porto cittadino. Un appuntamento ormai att - facebook.com facebook