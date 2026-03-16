il no punta sui sindaci ma fa male i conti

Ma siamo sicuri che sia un «segnale forte», come recita un’agenzia di stampa, quello che arriva da 270 sindaci italiani contrari alla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni, firmatari di un appello per il No al referendum di domenica e lunedì prossimi? Dopo tutto i comuni italiani sono oggi 7894 e 270 rappresentano solo il 3,4 % del totale. Mettiamo pure che fra i 270 ci siano sindaci di grandi città come Roma, Napoli, Torino e Genova, ma sarà solo un caso che sono questi comuni tutti amministrati da quella sinistra che della sconfitta del Sì ha fatto una ragione di vita, un maldestro tentativo di dare una spallata al governo?... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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