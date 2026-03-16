Il governo italiano ha confermato che non invierà navi militari nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata in risposta a una richiesta americana, sottolineando che tale scelta rappresenterebbe un passo verso un coinvolgimento diretto nella situazione iraniana. La posizione ufficiale è stata espressa attraverso un comunicato che specifica chiaramente l’assenza di intenzioni di partecipare a operazioni militari in quella zona.

L’ Italia non manderà le sue navi militari nello Stretto di Hormuz. Perché ora significherebbe “fare un passo verso il coinvolgimento” nella guerra in Iran. Dopo un fine settimana di silenzio sulla crisi nel Golfo, Giorgia Meloni parla in tv e mantiene la linea – che è anche quella dell’ Unione europea – già espressa pochi giorni fa in Parlamento: l’Italia non entra e non entrerà in guerra. Un concetto che già aveva espresso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e che trova la piena sintonia anche di Matteo Salvini. Non cita mai Donald Trump, con cui – stando alle comunicazioni ufficiali – non ci sono stati contatti dall’inizio della nuova guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “no” di Meloni a Trump: “L’Italia non invierà navi militari a Hormuz, sarebbe un passo verso il coinvolgimento”

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