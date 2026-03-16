Il referendum di domenica ha suscitato opposizioni che coinvolgono anche il governo, mentre si osserva un clima di crescente conflittualità. In questo periodo, si nota una situazione di forte instabilità sia a livello nazionale che internazionale, con segnali di crisi che si manifestano attraverso tensioni e scontri di varia natura. La realtà attuale si caratterizza per un clima di incertezza e di scontri aperti che coinvolgono istituzioni e cittadini.

Stiamo vivendo un momento estremamente pericoloso della storia sia nazionale che mondiale. Il pericolo deriva dai sussulti sanguinosi dell’agonia dell’Occidente, che usa guerre e genocidi per difendere la sua egemonia globale in fase di avanzato tramonto. Si ha in effetti la sgradevole impressione che i nostri destini e quelli del pianeta siano nelle mani di un pazzo criminale come Trump, ricattato e controllato da un cinico criminale come Netanyahu, che lo tiene in mano grazie alla potente lobby sionista statunitense ma anche agli Epstein files. In gravi difficoltà per l’imprevista contundente reazione delle forze patriottiche iraniane, libanesi e irachene alla loro proditoria aggressione, Trump e Netanyahu barcollano e vaneggiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il No al referendum di domenica sarà anche al governo e al trionfo della legge della giungla

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