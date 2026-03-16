Il motorino | a Palazzo Alvaro il libro di Pina Calabrò

Lunedì 16 marzo alle 17:15 nella Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro si terrà la presentazione del libro

Evento che si inserisce all'interno del ciclo "Appuntamento con la Grande Bellezza. Arte, Letteratura, Storia" ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Rhegium Julii. Un borgo sonnacchioso del reggino, specchio di vizi e virtù di varia umanità, viene sconvolto da un fatto di sangue.I responsabili sono da tutti conosciuti ma viene seguita una vaga pista passionale. Gli anni ’60, decennio cardine delle trasformazioni socio- economiche del dopoguerra, sono una culla di nuovi fermenti, nuove figure, nuove coscienze. Un giallo in cui tradizione, custodia del dialetto, riscatto sociale si intersecano e ci parlano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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