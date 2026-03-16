Il Montevarchi non si ferma più Cecconi e Boncompagni decisivi

Il Montevarchi ha conquistato una vittoria contro l'Altopascio con il punteggio di 2-0, grazie ai gol di Cecconi e Boncompagni. La squadra di casa ha schierato Giusti, Cecconi, Coly, Francalanci, Casagni, Lovari, Nannini, Mattei, Rosini, Kondaj e Tommasini. Durante la partita sono entrati Bigazzi, Degli Innocenti, Boncompagni, Mencagli e Bocci.

MONTEVARCHI 2 TAU ALTOPASCIO 0 MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Francalanci, Casagni (Bigazzi 71’), Lovari (Degli Innocenti 94’), Nannini, Mattei, Rosini (Boncompagni 75’), Kondaj (Mencagli 86’), Tommasini (Bocci 75’). All. Simone Marmorini. TAU ALTOPASCIO: Cabella, Lombardo, Meucci, Nunziati, Bouah (Borracchini 81’), Barsotti, Bachini, Bagnoli (Del Gronchio 82’), Manetti (Omorogeiva 62’), Tordiglione, Carcani. All. Ivan Maraia. Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Reti: 69’ Cecconi, 85’ Boncompagni. Note: espulso Francalanci al 63’, spettatori 600 circa. MONTEVARCHI – Con una grande prestazione, probabilmente la migliore della stagione considerato anche le problematiche che ha dovuto affrontare, il Montevarchi conquista una vittoria preziosa tra le mura amiche battendo 2-0 il Tau Altopascio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Montevarchi non si ferma più. Cecconi e Boncompagni decisivi Articoli correlati Cecconi, il terzino-goleador: "Il Montevarchi è pronto"di Giustino Bonci Sarà che all’andata in quel funesto pomeriggio del 12 ottobre incappò nella sconfitta casalinga più pesante da decenni, un 4-0 al... Hegseth: “Oggi il giorno di attacchi più intensi”. Si ferma la più grande raffineria degli Emirati?I FATTI PRINCIPALI - Giorno 11 Si ferma la più grande raffineria di petrolio degli Emirati Arabi Uniti (con una capacità di 922mila barili al... Una raccolta di contenuti su Il Montevarchi non si ferma più Cecconi... Discussioni sull' argomento Il Terranuova Traiana non si ferma. Vince a San Donato ed è in piena zona play off; Il Ponte non si ferma: 3-2 al Vico Calcio e primato consolidato; Volley femminile. Bartoccini, coach Giovi al Monviso. Rinnoni per Fiesoli e Recchia. Montevarchi: terribile incidente, schianto mortale. Minorenne senza scampoMontevarchi si è svegliata dentro una di quelle notizie che lasciano addosso un peso difficile da mandare via. Un ragazzo minorenne è morto oggi, giovedì 12 marzo, in un incidente stradale avvenuto lu ... alphabetcity.it Il Montevarchi frena, la Sestese lo aggancia e il Tau si fa sotto a una settimana dallo scontro diretto. Tutto sempre più aperto negli Allievi B regionali élite - facebook.com facebook All’IC “Magiotti” di Montevarchi (AR) incontri con la Marina Militare sin dalla prima media x.com