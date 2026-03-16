Il Milan non è riuscito a approfittare del pareggio dell’Inter contro l’Atalanta e non ha ridotto il distacco dalla vetta. Il Como ha vinto contro la Roma, salendo al quarto posto in classifica. La squadra rossonera ha perso l’occasione di avvicinarsi di più alla capolista, mantenendo il divario di cinque punti. La classifica rimane invariata in vista delle prossime giornate.

Il Milan non ha sfruttato il pareggio dell’Inter con l’Atalanta per portarsi a cinque punti di distacco dalla capolista e infiammare ulteriormente la lotta per lo scudetto. I rossoneri hanno infatti perso sul campo della Lazio per 1-0 nel big match della 29ma giornata della Serie A: la rete di Isaksen al 26? ha frenato gli uomini di Allegri dopo il successo del derby, ora il distacco dai cugini è di otto lunghezze quando mancano nove turni al termine del campionato. Il Como ha sconfitto la Roma per 2-1 in uno scontro diretto di fondamentale importanza per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League: le reti di Douvikas al 59? e Diego Carlos al 79? hanno permesso ai lariani di rimontare il rigore di Malen al 7?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Milan spreca l’occasione e non si avvicina all’Inter, colpaccio Como: batte la Roma ed è quarto!

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