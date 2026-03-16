Il Milan perde 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, con un gol di Isaksen. La squadra rossonera incassa la sconfitta e scivola a otto punti dall’Inter. La Lazio, che torna a festeggiare in casa, ottiene una vittoria che si ripete per la seconda volta consecutiva. La partita si conclude con la squadra di casa che sfrutta l’occasione di tornare a vincere davanti ai propri tifosi.

AGI - Il Milan non sfrutta la frenata dell' Inter e perde in casa della Lazio, che ritrova per una notte i propri tifosi e che per la prima volta in stagione festeggia per la seconda volta consecutiva, vincendo 1-0 grazie a un gol di Isaksen. Sarri deve fare a meno di Romagnoli e Cataldi: spazio a Provstgaard e Patric, mentre in attacco è confermato il tridente Isaksen-Maldini-Zaccagni. In porta il giovane Motta. Allegri, invece, propone titolare Jashari, al posto dello squalificato Rabiot. Parte meglio la Lazio, con Isaksen che si conferma uno dei migliori dei suoi nell'ultimo periodo e mette da subito in difficoltà il match-winner del derby Estupinan, mentre il Milan risponde con un'incursione pericolosa di Pavlovic, che era comunque in fuorigioco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Milan cade all’Olimpico contro la Lazio e scivola a -8 dall'Inter

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