Il metodo Sarah Poniatowski invita a vivere con un atteggiamento positivo e creativo, seguendo il motto: «Sogna, osa, crea (e ricomincia)». È nota per il suo stile che combina eleganza e modernità, e il suo nome si è fatto strada nel mondo della moda e dell’arte. La sua filosofia si basa sull’incoraggiamento a rinnovarsi continuamente, senza mai perdere di vista l’originalità e l’audacia.

Sognare, osare, creare. e ricominciare Queste quattro parole, come un mantra sono il titolo dell'ultimo libro di Sarah Poniatowski. In queste pagine, l'interior designer che ha creato la Maison Sarah Lavoine ventitre anni fa, non dispensa consigli di arredamento, ma i dettagli della sua carriera: sfide superate, dubbi, esperienze, lezioni. Il libro è pieno di chiavi per sviluppare la creatività e trovare ispirazione. «Si prova, si commettono errori, si impara, si va avanti», spiega Sarah Poniatowski, che ha trasformato il suo nome in una storia di successo, spesso fuori dai sentieri battuti. Il libro è un manuale per la vita, aperto, ottimista e incisivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il metodo Sarah Poniatowski per vivere la vita con un approccio positivo e creativo: «Sogna, osa, crea (e ricomincia)»

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