Il Mazzola detta legge e vince il derby Alla Colligiana non basta Gianneschi

Nel derby tra Mazzola e Colligiana, la squadra di casa si impone con un punteggio di 3 a 1. La formazione del Mazzola scende in campo con Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj, Camilli, Cioni, Barducci e Puppato. La Colligiana, invece, ha schierato Gianneschi, senza riuscire a evitare la sconfitta. La partita si conclude con la vittoria della squadra di casa.