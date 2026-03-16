Il Mazzola detta legge e vince il derby Alla Colligiana non basta Gianneschi
Nel derby tra Mazzola e Colligiana, la squadra di casa si impone con un punteggio di 3 a 1. La formazione del Mazzola scende in campo con Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj, Camilli, Cioni, Barducci e Puppato. La Colligiana, invece, ha schierato Gianneschi, senza riuscire a evitare la sconfitta. La partita si conclude con la vittoria della squadra di casa.
MAZZOLA 3 COLLIGIANA 1 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj, Camilli (91’ Iasparrone), Cioni (80’ Gonzi), Barducci (84’ Turillazzi), Puppato (66’ Scardigli). Allenatore Pezzatini COLLIGIANA: Conti, Donati, Gianneschi, Vitale (45’ Montagna), De Pellegrin, Mariani, Calamassi, Bouhamed, Poli, Corcione (45’ Cicali), Dini (60’ Masini). Allenatore Guidi Arbitro: Bordiga di Ostia Lido (Egitto – Evangelisti). Reti: 56’ Campatelli, 65’ Bonechi, 67’ Cioni, 71’ Gianneschi. Note: Ammonito Cicali. Recuperi: 2 e 3. SIENA – Bella vittoria del Mazzola che sfata il tabù Colligiana battendo i biancorossi con una prova autorevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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