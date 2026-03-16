Il maltempo non molla la presa | ancora una giornata di allerta gialla

Il maltempo si mantiene sull'Agrigentino, con condizioni meteorologiche avverse che portano ancora allerta gialla. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico, segnalando la persistenza delle condizioni di criticità nella zona. La situazione interessa le aree della provincia, dove si registrano precipitazioni e possibili criticità legate alle condizioni atmosferiche.

Nuovo bollettino della Protezione civile con criticità per piogge e possibili disagi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico Il maltempo continua a flagellare l'Agrigentino e la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico con livello di allerta gialla e condizioni meteorologiche avverse. Sarà valido fino alle ore 24 di oggi, lunedì 16 marzo. Tra le principali raccomandazioni rivolte ai cittadini rimane quella di limitare gli spostamenti non necessari e di evitare di sostare su passerelle, ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corsi d’acqua. Particolare attenzione va prestata anche ai sottopassi e ai locali seminterrati dove in caso di precipitazioni intense potrebbe verificarsi il rischio di allagamenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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