Il giorno in cui l’arte schiaccia le verdure e rompe il cioccolato

A Parigi, negli spazi di Crosby Studios Paris, Patrick Roger e Harry Nuriev presentano un progetto in cui un grande blocco di cacao viene frantumato con un martello, trasformandosi da scultura a gesto. L’evento mette in evidenza l’interazione tra arte e materia, con il cioccolato che si rompe e si manipola davanti al pubblico. L’installazione coinvolge gli spettatori e mette in discussione i confini tra creatività e azione.

A Parigi, negli spazi di Crosby Studios Paris, il cioccolato diventa scultura e poi gesto. Il progetto presentato da Patrick Roger insieme al designer Harry Nuriev mette in scena una grande lastra di cacao che viene frantumata con un martello. Non è un incidente ma un’azione programmata. Il colpo rompe la superficie e il materiale si apre in blocchi irregolari, mostrando stratificazioni e imperfezioni. La forma perde integrità e il cioccolato rivela la propria natura. Accanto a questo gesto compare anche un’altra materia vegetale. Il progetto ruota intorno all’ indivia belga, chiamata anche endive o chicon. È una varietà di cicoria coltivata al buio, sotto terra o in ambienti privi di luce, per ottenere foglie bianche e tenere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il giorno in cui l’arte schiaccia le verdure e rompe il cioccolato Articoli correlati 24 gennaio 1920, il giorno in cui il mondo dell'arte perse Amedeo ModiglianiFirenze, 24 gennaio 2026 – Il 24 gennaio del 1920 moriva prematuramente Amedeo Modigliani. Conservare le verdure cotte a regola d’arte: tutti i trucchi da sapereGestire gli avanzi o preparare i pasti in anticipo ( meal prep ) è un’ottima abitudine, ma il frigorifero ha i suoi limiti. Contenuti utili per approfondire Il giorno in cui l'arte schiaccia le... Discussioni sull' argomento Cibo in scena | Il giorno in cui l’arte schiaccia le verdure e rompe il cioccolato; Banksy: perché tutti vogliono scoprire la sua vera identità - Mondo; Russia alla Biennale di Venezia 2026: non chiamatelo dialogo; Il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026: la chiamata al raduno di Chiara Camoni. 24 gennaio 1920, il giorno in cui il mondo dell'arte perse Amedeo ModiglianiFirenze, 24 gennaio 2026 – Il 24 gennaio del 1920 moriva prematuramente Amedeo Modigliani. Era nato a Livorno il 12 luglio 1884. Ancora oggi è tra gli artisti più amati, oltre che per il genio e per l ... lanazione.it Un pensiero ogni giorno, per chi ama prendersi un momento per sé Se è quello che stai cercando con un click lo trovi sul nostro sito www.ilcalendariofilosofico.it - facebook.com facebook Le notizie del giorno con Paolo Celata x.com