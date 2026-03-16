Il Giappone ha avviato nuove iniziative per aumentare la propria autonomia nelle terre rare, puntando a diversificare le fonti di approvvigionamento. Nel frattempo, la Cina, tradizionale leader nel settore, vede ridursi il suo ruolo di fornitore principale di minerali critici necessari per le tecnologie avanzate e l’industria. La dinamica interessa i settori strategici di entrambi i Paesi, con un crescente interesse per le risorse rare.

Circondata, o quasi. La Cina è sempre meno padrona di quella parte di mondo che ha bisogno di minerali critici per competere sui settori strategici e, quindi, sopravvivere. Certo, ad oggi il Dragone possiede ancora oltre il 70% dei giacimenti, oltre alla quasi totalità della raffinazione. Ma, come raccontato da questo giornale da diverso tempo, qualcosa sta cambiando, seppur lentamente. Prima gli Stati Uniti, poi a cascata l’Europa, hanno preso coscienza dell’impossibilità di continuare a dipendere in tutto e per tutto dalle catene di approvvigionamento cinesi. E così sono stati messi a terra una serie di accordi, specialmente per parte americana, volti a consentire una progressiva emancipazione da Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Giappone tenta l’allungo sulle terre rare. E saluta la Cina

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