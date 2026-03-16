Il gastronauta Paolini ha brevettato un pollo senza petto

Il gastronauta Davide Paolini ha brevettato un pollo senza petto, una novità nel settore avicolo. Recentemente, ha visitato Faenza, presso il ristorante Ca’ Murani, dove ha presentato i ravioli con erbe di pasta fresca. La sua presenza ha attirato l’attenzione di appassionati e operatori del settore gastronomico, interessati a scoprire le sue ultime innovazioni.

Erbette. Il gastronauta Davide Paolini sul Sole 24 Ore fa tappa a Faenza, da Ca’ Murani, e ne decanta «i ravioli con e rbette di pasta fresca ». Non sapevamo che esistessero le erbette di pasta fresca, mentre ci è nota l’esistenza dei ravioli di pasta fresca con le erbette. Paolini visita anche a Villa Raverio, in Brianza, il Cenacolo dei pittori, dove «il cuoco Antonio Consonni, oltre alle sue specialità di pesce di lago (che lui stesso pesca), cucina spesso un apettitoso pollo alla cacciatora». La presenza dell’alfa privativo ci fa supporre che si tratti di un pollo con sole ali e cosce, senza petto. 8 marzo 2026. Dossier. Fabio.... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il gastronauta Paolini ha brevettato un pollo senza petto Articoli correlati Petto di pollo, cosce e ali richiamati dai supermercati per sospetta salmonella: i lotti interessatiSono otto gli avvisi di richiamo resi noti dalla catena di supermercati Tosano, tutti riguardanti pollo prodotto dalla stessa ditta e venduto in... Petto di pollo ed altri alimenti richiamati dai supermercati italiani per sospetta salmonellaÈ scattato un nuovo allarme alimentare che coinvolge diversi prodotti a base di pollo destinati alla vendita al dettaglio.