Il futuro InStabile Maratona artistica e fondi per tentare il salvataggio Viper ancora in trasferta
Il 29 marzo si svolge una maratona artistica organizzata per tentare di salvare InStabile, un progetto culturale in difficoltà. Nel frattempo, il Viper è tornato a Firenze dopo un’assenza prolungata ma ancora senza una sede stabile. La giornata vedrà coinvolti vari artisti e iniziative che puntano a raccogliere fondi per il futuro dell’evento.
Il 29 marzo maratona artistica per salvare InStabile, mentre il Viper è tornato a Firenze ma resta senza ’casa’. Non c’è pace per le realtà culturali e musicali fiorentine alle prese con situazioni burocratiche (e non solo) che rischiano di mettere a rischio il futuro di questi presidi sociali. InStabile è lo spazio culturale attivo dal 2020 in via della Funga, nell’area del Varlungo a Firenze Sud: nato come progetto di rigenerazione urbana – che unisce circo contemporaneo, teatro, musica, formazione e attività sociali a titolo principalmente gratuito – è diventato rapidamente un importante polo culturale a livello locale e nazionale. Ma "un’incomprensione" sta facendo vacillare tutto il progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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