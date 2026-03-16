Il 29 marzo si svolge una maratona artistica organizzata per tentare di salvare InStabile, un progetto culturale in difficoltà. Nel frattempo, il Viper è tornato a Firenze dopo un’assenza prolungata ma ancora senza una sede stabile. La giornata vedrà coinvolti vari artisti e iniziative che puntano a raccogliere fondi per il futuro dell’evento.

Il 29 marzo maratona artistica per salvare InStabile, mentre il Viper è tornato a Firenze ma resta senza ’casa’. Non c’è pace per le realtà culturali e musicali fiorentine alle prese con situazioni burocratiche (e non solo) che rischiano di mettere a rischio il futuro di questi presidi sociali. InStabile è lo spazio culturale attivo dal 2020 in via della Funga, nell’area del Varlungo a Firenze Sud: nato come progetto di rigenerazione urbana – che unisce circo contemporaneo, teatro, musica, formazione e attività sociali a titolo principalmente gratuito – è diventato rapidamente un importante polo culturale a livello locale e nazionale. Ma "un’incomprensione" sta facendo vacillare tutto il progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro InStabile. Maratona artistica e fondi per tentare il salvataggio. Viper ancora in trasferta

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