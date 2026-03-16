Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera sostiene un progetto di educazione finanziaria per la parità e l’inclusione

Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera, istituito dai familiari del noto economista, entra nel suo secondo anno di attività. Il fondo sostiene un progetto dedicato all’educazione finanziaria, con l’obiettivo di promuovere la parità e l’inclusione. La sua attività si focalizza su iniziative rivolte a diffondere competenze e conoscenze finanziarie tra diverse fasce della popolazione.

Entra nel suo secondo anno di attività il Fondo Filantropico Bruno Frizzera istituito dai familiari del famoso economista (Voralberg 1917 – Trento 2012). Lo comunica la società in una nota. Tra i maggiori esperti fiscali del Dopoguerra, Bruno Frizzera è noto per aver predisposto ed introdotto con il ministro Vanoni il primo modello per la dichiarazione annuale ed unica dei redditi in Italia; per aver collaborato, alla Olivetti di Ivrea, all’ideazione delle prime macchine calcolatrici in grado di lavorare rispettando i rigidi canoni della partita doppia; e soprattutto per la sua “Guida Pratica Fiscale” punto di riferimento per intere generazioni di professionisti e diventata poi “Sistema Frizzera”, cuore dell’offerta editoriale tecnica del “Sole24ore”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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