Il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà spunta l'unico erede | Era il segretario

Gian Luca Pelloni Bulzoni è l’unico erede di Raffaella Carrà. Dai documenti di un procedimento giudiziario si apprende che la conduttrice aveva adottato il suo ex segretario personale e manager, con cui aveva un rapporto stretto negli ultimi anni di vita. La notizia viene resa pubblica in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui motivi dell’adozione.

Gian Luca Pelloni Bulzoni, questo il nome dell'unico erede di Raffaella Carrà. Dalle carte di un procedimento giudiziario emerge che la conduttrice aveva adottato il suo ex segretario personale e manager, a lei molto vicino soprattutto negli ultimi anni di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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