Il dettaglio nella foto del Consiglio Supremo di Difesa | il telefono di Mattarela dentro la Faraday bag

In una recente immagine del Consiglio Supremo di Difesa si vede il telefono di un alto ufficiale inserito in una Faraday bag. Questa pratica, che coinvolge anche altri vertici militari e incontri di Stato, sembra diventare sempre più comune. Gli astucci schermanti vengono utilizzati per proteggere i dispositivi elettronici e prevenire eventuali interferenze o intercettazioni. La presenza di questi oggetti è stata documentata in diversi incontri ufficiali.

Sui tavoli dei vertici militari e dei summit di Stato compaiono sempre più spesso smartphone sigillati in particolari astucci schermanti. Sono le Faraday bag: custodie capaci di isolare i dispositivi da ogni segnale radio, evitando così che possano essere localizzati o intercettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: L’Italia non è parte del conflitto nel Golfo. Il Consiglio supremo di difesa conferma la linea del governo Il Consiglio supremo di Difesa: «Grave preoccupazione la crisi in Medio Oriente»Si è riunito venerdì 13 marzo 2026, al Palazzo del Quirinale, il Consiglio supremo di difesa presieduto dal presidente della Repubblica Sergio... Una selezione di notizie su Consiglio Supremo di Temi più discussi: Quirinale: Consiglio Supremo di Difesa analizza scenario di crisi; Mattarella presiede il Consiglio supremo di Difesa: L’Italia non entrerà in guerra; Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: L'Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran; Iran, al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa: C'è il rischio di una guerra ibrida e di azioni terroristiche. Quelle custodie per cellulari sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: che cosa sono e a che cosa servonoNelle immagini dell’ultima riunione presieduta dal Presidente della Repubblica i partecipanti ripongono il telefono in speciali custodie schermate. Si tratta delle «Faraday bag» ... corriere.it A cosa serve il Consiglio supremo di difesa straordinario convocato da Mattarella, e chi ne fa parteSi riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal capo dello Stato. Ma può riunirsi anche in seduta straordinaria quando la situazione lo richiede. È il caso attuale: la convocazione è legata al ... today.it Ma che cosa sono quelle buste trasparenti in cui i politici infilano lo smartphone durante il Consiglio Supremo di Difesa ' - facebook.com facebook Quelle custodie per cellulari sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: cosa sono e a cosa servono x.com