Il derby di Puglia è biancorossonero | Melendugno espugna Fasano

Nel derby di Puglia, Melendugno ha battuto Fasano in una partita intensa giocata al Palasport

FASANO - Non è stato il silenzio ad accogliere le squadre, ma il ritmo incessante dei tamburi e il calore travolgente delle due tifoserie che hanno reso il Palasport "Vigna Marina" una vera arena sportiva. In questo clima di elettrica attesa, il primo fischio dell'arbitro ha dato il via a un Derby di Puglia che ha mantenuto ogni promessa della vigilia. La Narconon Volley Melendugno ha scritto un altro capitolo fondamentale della sua stagione, espugnando il campo dell'Olio Pantaleo Volley Fasano per 1-3 e confermando una crescita corale di altissimo profilo. Il match inizia in salita per le ragazze di Coach Giunta. Nel primo set, Fasano spinge fortissimo sull'acceleratore con l'ace di Muzi e i colpi di Korhonen e Piacentini, portandosi subito sul 7-1. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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