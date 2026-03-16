Il Como ribalta la Roma e permette il sorpasso Juve | per la Champions sarà una lotta a due

Il Como ha vinto contro la Roma, ribaltando il risultato e consentendo alla Juve di sorpassare i rivali in classifica. Durante la partita, Donyell Malen ha segnato un gol al 75' che ha portato la Roma avanti 3-1, sembrando chiudere i giochi per il team capitolino. Tuttavia, nel finale, il Como ha segnato due reti per ottenere la vittoria.

Il momentaneo gol del 3-1 di Donyell Malen nella serata dell’Olimpico sembrava aver messo fine ai sogni d’Europa della Juventus. Invece, proprio da quella partita del primo marzo, conclusasi poi con il pareggio el recupero di Federico Gatti, la squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato vigore, inaugurando una serie di risultati positivi con le vittorie contro Pisa e Udinese. Addirittura, in seguito al big match della 29° giornata di Serie A tra i capitolini ed il Como, con i lariani che hanno rimontato lo svantaggio iniziale portandosi a casa i tre punti, la squadra di Gasperini si trova momentaneamente al sesto posto, due misure sotto i bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Articoli correlati Leggi anche: Il Como ribalta la Roma nello scontro per la Champions: i lariani volano al quarto posto Roma avanti due volte, il Napoli risponde. Pari show e la lotta Champions si infiammaNapoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Una selezione di notizie su Como ribalta Temi più discussi: Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto posto; Il Como ribalta la Roma nello scontro per la Champions: i lariani volano al quarto posto; Serie A, il Como ribalta la Roma e si prende la zona Champions; Serie A, Como-Roma 2-1: Douvikas e Diego Carlos rimontano Malen, Fabregas quarto in solitaria. Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto postoCOMO (ITALPRESS) - Il Como vince 2-1 lo spareggio Champions contro la Roma e si prende il quarto posto in solitaria a 54 punti, uno in più della Juventus ... vocedimantova.it Il Como ribalta la Roma tra le polemiche, la Juve resta a -1 dalla Champions: le dichiarazioniI lariani di Fabregas sfidano i giallorossi di Gasperini per il big match valido per la 29ª giornata di campionato. In palio al Sinigaglia, 3 punti per il 4º posto ... tuttosport.com Roma in dieci ribaltata dal Como: 2-1. Furia Gasp per l'espulsione di Wesley #ASRoma x.com LIVE Il Como ribalta la Roma tra le polemiche, la Juve resta a -1 dalla Champions: le dichiarazioni https://tinyurl.com/2e9df99b - facebook.com facebook