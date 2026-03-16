Il Como è sempre più su Ribaltata la Roma ira Gasp Fabregas è quarto da solo

Il Como ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma, che lo ha portato in quarta posizione da solo, davanti alla Juventus. La squadra di Gasp ha ribaltato il risultato della partita, suscitando l’ira dell’allenatore. Fabregas si trova ora al quarto posto in classifica, consolidando la sua posizione nel torneo. La vittoria rappresenta un passo avanti significativo per i lombardi in campionato.

Un sogno che non conosce soste, anzi. Fondamentale vittoria per il Como sulla Roma nella partitissima: la Juve è riscavalcata e ora i lariani sono soli al quarto posto, virtualmente in Champions. La partita si era mesa subito male per Paz & Co., che vanno sotto dopo un rigore segnato da Malen, poi una grande rimonta nel secondo tempo, grazie a un Diao scatenato, che ha portato ai gol di Douvikas e Carlos. Fabregas sorprende sempre cambiando modulo, usando un inedito 3-4-2-1, con tre centrali e praticamente con sette centrocampisti con diverse caratteristiche, per dare ancora più intensità a centrocampo. Al 5’ la ragnatela di retropassaggi della partenza di Fabregas, costringe Sergi Roberto a un errore, Carlos che per recuperare palla atterra in area El Shaarawy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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