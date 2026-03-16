Il commento Le risposte dei rossoblù e l’ira del Gasp

Il commento si concentra sulle reazioni dei rossoblù e sull'ira di Gasp dopo la vittoria contro il Sassuolo. Marchini afferma che non c’era modo migliore di prepararsi alla partita di Roma se non con questa vittoria. Le risposte dei giocatori e le parole del tecnico sono al centro delle discussioni. La partita di Roma rappresenta il prossimo impegno in calendario.

Marchini Non c’era modo migliore di avvicinarsi alla Partita di Roma, se non battendo il Sassuolo. A qualunque prezzo. Purtroppo, anche al prezzo di perdere il portiere titolare. Il Bologna di questo momento è una squadra che ha bisogno di irrobustire le sue certezze. Vincere aiuta a vincere: Skorupski e Lucumi aiutano a vincere. Nei conti che si era fatto per la partita di Reggio Emilia, nel calcolo rischi-benefici, Vincenzo Italiano ha valutato che i due guardiani del faro rossoblù non potessero mancare, soprattutto dovendo preservare Freuler e avendo Ferguson squalificato. Perché, in fondo, contro la difesa del Sassuolo, Castro, dopo otto gare, puoi anche farlo rifiatare, ’che magari Dallinga un gol te lo fa (e lo ha fatto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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