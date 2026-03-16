Il City sta attraversando una fase altalenante, rendendo difficile per la squadra mettere in discussione l’Arsenal in testa alla classifica. Pep Guardiola esprime insoddisfazione, accusando l’ingiustizia del mondo e affermando che il suo team non sta conquistando i risultati che, a suo avviso, meriterebbe. La squadra si trova in una situazione complessa e le prestazioni sono sotto scrutinio.

Pep Guardiola è deluso. Ce l’ha col mondo “ingiusto” perché il City secondo lui non sta ottenendo i risultati che meriterebbe. E invece no, scrive Jonathan Wilson sul Guardian. E’ che “il City ha mostrato un andamento stranamente altalenante, persino all’interno delle singole partite. Se le partite finissero all’intervallo, avrebbero 68 punti in questa stagione; se iniziassero all’intervallo, solo 42; invece ne hanno 61. “Probabilmente è ancora troppo presto per dire che l’Arsenal ha il titolo in tasca: se il City vince la partita da recuperare e batte l’Arsenal all’Etihad tra un mese, il distacco è di soli tre punti e, visto lo stato di forma, nessuno può essere abbastanza convinto che l’Arsenal non perderà punti in una delle altre sei partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il City è troppo altalenante, difficile che possa rovinare la festa all’Arsenal (Guardian)

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