Il Chelsea non farà più il cerchio prima delle partite dopo aver intrappolato l'arbitro al centro

Il Chelsea ha deciso di interrompere la tradizione del cerchio prima delle partite dopo l’incidente con l’arbitro Tierney. La squadra aveva formato il cerchio come consueto, ma l’evento ha portato a una revisione della pratica. La decisione è stata comunicata ufficialmente e potrebbe portare i giocatori a cercare nuove modalità di preparazione prima degli incontri. La scelta si applica a tutte le partite ufficiali del club.

La strategia del cerchio proposta dal Chelsea potrebbe essere già finita dopo l'incidente con l'arbitro Tierney: è una fonte di distrazione eccessiva, ma i giocatori potrebbero trovare un'alternativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Surreale: l'arbitro al centro del cerchio del Chelsea. E Palmer...Gli highlights della vittoria per 1-0 del Newcastle sul campo del Chelsea (gol di Gordon al 18'). L’arbitro Abisso dopo aver tolto un rigore al Como contro il Bologna: “Non commette alcun fallo”L’arbitro Abisso concede un calcio rigore al Como per un contatto tra Vitik e Douvikas ma dopo aver rivisto l'azione al VAR cambia idea: "Non... Aggiornamenti e notizie su Il Chelsea non farà più il cerchio... Discussioni sull' argomento Chelsea, tutte le collezioni lifestyle nella stagione 2025/26; Abramovich, diffida al Regno Unito: è battaglia legale sui 2,7 miliardi ricavati dalla vendita del Chelsea; Il Chelsea annuncia lo sponsor sul retro della maglia; Sarà Man City-Liverpool ai quarti, il Chelsea becca il Port Vale: tutti gli accoppiamenti. Il Chelsea non farà più il cerchio prima delle partite dopo aver intrappolato l’arbitro al centroLa strategia del cerchio proposta dal Chelsea potrebbe essere già finita dopo l'incidente con l'arbitro Tierney: è una fonte di distrazione eccessiva ... fanpage.it Chelsea-PSG, Rosenior: "Per qualificarci dovremo essere perfetti" #SkySport #SkyUCL x.com Il Chelsea ha evitato la penalizzazione di punti in classifica per violato le norme finanziarie per i trasferimenti. Multa record e mercato bloccato con la condizionale: https://fanpa.ge/CY4TB - facebook.com facebook