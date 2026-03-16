Il Chelsea ha il mercato bloccato ma potrà comprare giocatori in estate | non scatterà subito

Il Chelsea ha evitato la penalizzazione di punti in classifica grazie a una multa record e un mercato trasferimenti temporaneamente congelato. La società non potrà acquistare nuovi giocatori durante questa finestra di mercato, ma potrà farlo in estate senza restrizioni immediate. La decisione riguarda le violazioni delle norme finanziarie nelle operazioni di trasferimento.

Il Chelsea ha evitato la penalizzazione di punti in classifica per violato le norme finanziarie per i trasferimenti: multa record e mercato bloccato con la condizionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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