Il centro di Roma è zona 30 da oggi scattano le multe

Nel centro di Roma sono diventate operative le sanzioni per chi supera i 30 kmh. Dopo due mesi di avviso e segnaletica, le multe ora vengono applicate ai trasgressori che violano il limite di velocità nella zona 30. La modifica riguarda esclusivamente il centro storico della città, dove sono state installate le nuove restrizioni. Le autorità hanno avviato le procedure di controllo e contestazione.

AGI - Scatta le multe per chi supera i 30 km orari nel centro storico di Roma. A due mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta " zona 30 ", finisce il periodo informativo e si passa alle sanzioni. Si parte dai 42 euro fino a oltre 3000 euro e si potranno perdere fino a 10 punti sulla patente e incappare in una sospensione. L'annuncio era stato dato dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patané all'inizio di gennaio, fissando l'inizio del nuovo regime proprio al 15 del mese, e precisando che "i limiti non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il centro di Roma è "zona 30", da oggi scattano le multe Articoli correlati Roma, zona 30 nel centro storico: da oggi multe fino a 695 euro, punti patente e sospensione. Le strade sotto controlloScattano da oggi, 16 marzo, le multe per chi supera i 30 chilometri orari nel centro storico di Roma. Roma, scatta limite velocità 30 km/h in zona ztl Centro Storico da oggi 15 gennaio, tra un mese gli autovelox con multe da €42 a €543Questo nuovo provvedimento ha suscitato innumerevoli critiche in relazione all'aumento di stress che provocherà a chi lavora e si sposta... Tutto quello che riguarda Il centro di Roma è zona 30 da oggi... Temi più discussi: Zona 30 nel centro di Roma, associazioni e tassisti presentano ricorso al Consiglio di Stato per cancellare la delibera; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe; Affitti brevi, dal centro di Roma al lago di Garda annunci al setaccio per stanare gli illeciti; Roma, zona 30 in centro: da via Nazionale a corso Vittorio, oltre 20 strade sotto controllo. Nuova Zona 30 in Ztl già in bilico: A Roma cadrà come a BolognaIl limite a 30 chilometri orari imposto dal Comune di Roma su tutta la Ztl Centro storico potrebbe avere i mesi contati. Un ricorso ... iltempo.it Zona 30 nel centro di Roma, associazioni e tassisti presentano ricorso al Consiglio di Stato per cancellare la deliberaUn gruppo di associazioni e cittadini ha presentato ricorso per annullare la delibera che ha esteso il limite di velocità a 30 km/h a tutto il centro storico della Capitale ... romatoday.it Il miliardario a Roma: tour blindato tra lezioni sull'anticristo, intelligenza artificiale, una messa in latino, proteste di piazza e sospetti sui legami di Palantir con il Ministero della Difesa - facebook.com facebook Milano e Roma. Iraniani in piazza : la soluzione non è la guerra portata dall’esterno, né la conciliazione col regime degli Ayatollah, ma il cambiamento portato dal popolo iraniano e dalla resistenza organizzata @Corriere x.com