Da Tudor a Italiano, passando per Gasperini, gli allenatori della Serie A si sono trovati spesso coinvolti in discussioni con Fabregas. Tra questioni tattiche, cambi di formazione e momenti di tensione, il centrocampista ha avuto vari scontri con i tecnici delle squadre italiane. L’ultimo episodio si è verificato durante una partita, quando le parole tra le due parti si sono fatte più accese.

Tutto cominciò un anno fa, tra frecciatine, sorrisetti e una sensazione: con Cesc Fabregas prima o poi qualcosa succede sempre. Como-Monza, 1-1. Lo spagnolo se la prese con Alessandro Nesta, allora allenatore dei brianzoli. Fu lo stesso Nesta a raccontare il siparietto: “Appena finita la partita Fabregas venne da me e mi disse: ‘Oh, ma in Italia voi venite uomo contro uomo’. E allora gli risposi: ‘Scusami, anni fa ci dicevate che facevamo il catenaccio e non andava bene, adesso veniamo avanti e non va bene? Ditecelo voi, mandateci un fax.’”. Cesc, why always you? Bravo, bello, vincente. Stacanovista (ve la ricordate la foto opportunity notturna con lui ancora al lavoro, sì?). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il catenaccio, il mercato, l'erba alta... perché tutta la Serie A finisce per litigare con Fabregas

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