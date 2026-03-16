Il Como conquista una vittoria per 2-1 contro la Roma, salendo al quarto posto in classifica. La partita si è giocata con intensità, con Gasperini che ha visto il suo castello scricchiolare e i media iniziano a seguire da vicino le vicende del club. Se Superman Svilar dovesse togliere il suo mantello, tutto potrebbe cambiare.

Il Como vince 2-1 contro la Roma e si prende il quarto posto in classifica; per la squadra di Gasperini, terzo match consecutivo di Serie A senza vittoria (pareggio contro la Juventus, sconfitte contro Genoa e Como); i giallorossi scivolano al sesto posto, a 51 punti, superati dalla Juventus (53) e dai lariani (54). La Gazzetta dello Sport accusa la mancanza di idee e di tattiche che non stanno funzionando per Gasperini: “Alla Roma mancano le idee, perché tutti sono costretti soltanto a rincorrere gli avversari. Ancora fuori fase Koné, come Celik e Pellegrini: manca anche una supremazia sulle fasce, fatta di sovrapposizioni e scambi di posizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il castello di Gasperini scricchiola, i giornali si stanno svegliando: “se Superman Svilar toglie per un attimo il mantello…”

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