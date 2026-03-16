Il cast di Battiti Live Spring è stato annunciato: lo show, in programma su Canale 5, sarà condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La trasmissione, che torna con un’edizione primaverile, si prepara a coinvolgere il pubblico con i suoi artisti e spettacoli dal vivo. L’evento televisivo si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta una delle principali proposte musicali della stagione.

La primavera è alle porte e, con essa, un’edizione di Battiti Live in versione Spring, in arrivo su Canale 5 come anticipato da Davide Maggio con la conduzione di Michelle Hunziker, insieme ad Alvin. Battiti Live Spring sarà composto da tre puntate, di scena a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, che saranno registrate venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo. Alle tre serate prenderà parte un ricco cast di artisti, molti dei quali reduci dal Festival di Sanremo 2026. Sul palco di Ferrara sono attesi: AKA 7even. Alfa. Annalisa. Baby K. Bianca Atzei. Bresh. Cioffi. Clara. Dargen D’Amico. Ditonellapiaga. Eddie Brock. Elettra Lamborghini. Emma. Enrico Nigiotti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il cast di Battiti Live Spring

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