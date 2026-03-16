La Procura di Genova continua a lavorare sul caso Hannoun e ha deciso di mantenere l’uso dei documenti provenienti da Israele, che riguardano le accuse contro la leadership di Hamas in Italia. Non ci sono segnali di cambiamento nella posizione delle autorità giudiziarie, che proseguono le indagini senza esitazioni. La vicenda resta al centro dell’attenzione e le autorità non sembrano intenzionate a fare passi indietro.

Il caso Hannoun non si ferma e la Procura di Genova non ha nessuna intenzione di indietreggiare sull'utilizzabilità dei documenti forniti da Israele circa le accuse contro la cupola di Hamas in Italia. Documenti importanti, certo, ma i pm sono stati perfettamente in grado di spiegare che non si tratta del cuore dell'inchiesta: il Giudice del Riesame, infatti, ha scelto di non utilizzarle e, ciò nonostante, quattro delle sette misure cautelari sono state confermate. Ma, come è giusto che sia, all'accusa non basta: la Procura di Genova ha, infatti, depositato il ricorso in Cassazione contro la scarcerazione di uno dei palestinesi arrestati, il 48enne Raed El Salahat perché gli indizi a suo carico derivavano soprattutto dai documenti inviati da Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il caso Hannoun non si ferma e la procura di Genova non molla

Articoli correlati

Caso Hannoun, l'opposizione non molla: "Servono risposte politiche, non vittimismo"La politica umbra si infiamma sul “caso Hannoun”, il presidente dell’associazione palestinesi in Italia, indagato dalla Dda di Genova con l’accusa di...

Caso Hannoun, il Riesame di Genova conferma il carcere: «Finanziamento consapevole di Hamas»La scelta del Tribunale del Riesame di Genova di lasciare Mohammed Hannoun in detenzione preventiva non si limita a confermare una misura cautelare...

Altri aggiornamenti su Il caso Hannoun non si ferma e la...

Temi più discussi: Keret: Netanyahu e Trump non hanno un piano. È come un film con finale a sorpresa; Iran, Minzolini: USA non hanno un piano; Referendum, Meloni: riforma per i cittadini non per liberarci dei magistrati; Bartolozzi ci ha creato un grosso problema con le sue parole sul referendum.

Il caso Hannoun non si ferma e la procura di Genova non mollaLa Procura di Genova non ha nessuna intenzione di indietreggiare sull'utilizzabilità dei documenti forniti da Israele circa le accuse contro la cupola di Hamas in Italia ... ilgiornale.it

Caso Hannoun, il Riesame di Genova conferma il carcere: «Finanziamento consapevole di Hamas»Il Tribunale del Riesame rafforza l’impianto della Procura e respinge le letture politiche del caso: per i giudici Hannoun non è un simpatizzante, ma parte di una rete strutturata di raccolta fondi. panorama.it

Il Giornale. . Le chat segrete tra Hannoun e i 5s, Sgarbi assolto, le relazioni pericolose dei grillini coi dittatori, gli antifa francesi ospiti di Avs, la campagna sul referendum. Questo e molto altro sul Giornale che trovate in edicola - facebook.com facebook